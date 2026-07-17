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SPLETNIK

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Меган Фокс снялась в образе готического ангела с отсылкой к "Телу Дженнифер"

Меган Фокс снялась в образе готического ангела с отсылкой к "Телу Дженнифер"

Меган Фокс снялась в чёрном нижнем белье и заставила поклонников ностальгировать по фильму "Тело Дженнифер", в котором сыграла главную роль.

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