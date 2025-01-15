Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего муниципального служащего по обвинению в превышении должностных полномочий

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы управления по вопросу развития инфраструктуры Комсомольского муниципального района.
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