Путин отметил инициативы "Единой России" по поддержке бюджетов регионов

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил инициативы партии "Единая Россия", направленные на поддержку бюджетов субъектов страны, и поручил правительству подготовить нормативные решения для реализации нового механизма переноса сроков погашения бюджетных кредитов регионов.
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