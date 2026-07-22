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Газета.ру

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Путин отметил инициативы "Единой России" по поддержке бюджетов регионов

Путин отметил инициативы "Единой России" по поддержке бюджетов регионов

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил инициативы партии "Единая Россия", направленные на поддержку бюджетов субъектов страны, и поручил правительству подготовить нормативные решения для реализации нового механизма переноса сроков погашения бюджетных кредитов регионов.

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