"Яндекс": сроки восстановления дата-центров назвать очень сложно

Дата-центр «Яндекса» в Сасово был серьезно поврежден в ночь с 7 на 8 октября из-за атаки беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мединский заявил ...
- На Урале судят ин...
- В Якутии на видео...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым