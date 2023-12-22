В доме на Новокуркинском шоссе отремонтировали лифт

Сотрудники специализированной организации провели работы по ремонту лифта на Новокуркинском шоссе. Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщили работники закрытого акционерного общества «Эстейт сервис дирекция Куркино Северо-Западного административного округа» «Сотрудники специализированной организации, провели работы по замене привода дверей кабины по причине износа.