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Как понять, что ребенку уже не нужен дневной сон

Как понять, что ребенку уже не нужен дневной сон

Объясняет психолог и эксперт по сну фото: Standret/Shutterstock/Fotodom.ruВ два года ребенок исправно спал после обеда по два часа.

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