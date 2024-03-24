Второй обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холл» арестован

РИАМО - 24 мар. Рачабализоды Саидакрами Муродали, подозревамого в нападении на Crocus City Hall, Басманный суд отправил под арест на месяц и 28 дней, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
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