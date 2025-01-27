На три месяца закроют пункт пропуска «Тажен» в Мангистау

Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области. По согласованию с узбекистанской стороной, с 1 февраля 2025 года через пункт пропуска – таможенный пост «Тажен» (дислоцированного на казахстанско-узбекистанской государственной границе) на три месяца будет приостановлено перемещение физических лиц, легковых автомобилей, автобусов и автотранспортных средств грузоподъемностью до 3,5 тонн.