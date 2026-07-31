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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Москвичка вышла замуж за таджика и поплатилась: "Сказку" сломал один разговор

Москвичка вышла замуж за таджика и поплатилась: "Сказку" сломал один разговор

Фото: коллаж Царьграда Москвичка вышла замуж за таджика, надеясь построить счастливую семью, но уже через год оказалась одна.

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Комментарии
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Ruslan Finogenov
Чернильница одним словом
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1 м.
Лидия Курзаева
Повезло этой женщине, что муж отпустил её домой, а не сделал своей  рабыней.
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1 м.
Скиф Туран
Повезло что не продал какому нибудь басмачу!
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1 м.