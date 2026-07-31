Москвичка вышла замуж за таджика и поплатилась: "Сказку" сломал один разговор

Фото: коллаж Царьграда Москвичка вышла замуж за таджика, надеясь построить счастливую семью, но уже через год оказалась одна.
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