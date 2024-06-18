Видео: командир с позывным «Минёр» рассказал о работе РЭБ на Южно-Донецком направлении

Как отмечается, кроме компактных приборов используют и габаритные устройства Подразделения РЭБ группировки войск «Восток» эффективно противостоят радиоэлектронным средствам систем управления, связи и разведки ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщили сегодня в пресс-службе Минобороны России.