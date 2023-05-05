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Небензя: США не согласятся переносить штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка

Небензя: США не согласятся переносить штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка

Соединенные Штаты не будут согласны перевозить штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка. Для такого решения была бы необходима поддержка нескольких стран-участниц организации.

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