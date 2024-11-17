🇵🇱🇺🇦 Об испытании польского БЭК Польское командование активно внедряет беспилотные системы разных мастей в свои вооруженные силы.
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🇵🇱🇺🇦 Об испытании польского БЭК Польское командование активно внедряет беспилотные системы разных мастей в свои вооруженные силы.
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