Евросоюз выделил Украине кредит на 90 млрд евро, но эти средства скоро у неё закончатся, поэтому Зеленский будет просить ещё.
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