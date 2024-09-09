"Ждите в гости". Медведев пожелал удачи Турчаку в новой должности главы Алтая

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня, избирали в том числе глав в 21 регионе Дмитрий Медведев пожелал успехов Андрею Турчаку в должности главы Республики Алтай, сообщает телеграм-канал "Вы слушали Маяк".