Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру министра транспорта Андрея Никитина на должность заместителя председателя правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- WК "Нас надули?": Но...
- WК Delfi: Латвия рас...
- "Нас надули?": Но...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым