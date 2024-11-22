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Щедрый поклонник: стало известно, что дарит скопинский маньяк Мохов таинственной соседке

Щедрый поклонник: стало известно, что дарит скопинский маньяк Мохов таинственной соседке

Корреспонденты побывали на улице, где живет после выхода на свободу знаменитый преступник. Напомним, Виктор Мохов прославился после того, как на участке его дома в Скопине нашли подземный бункер под гаражом.

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