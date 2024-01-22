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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

5 Фраз, Гарантирующих Вам Ссору С Мужем

Все было тихо и мирно, но потом вы зачем-то говорите ЭТО – и понеслось! ТЫ ТОЧНО ЭТО СМОЖЕШЬ? Давай лучше вызовем сантехника или отгоним машину на шиномонтаж? Вы просто заботитесь о том, чтобы супруг не тратил свой вечер, копаясь в проводах, шлангах и опилках и сдавленно ругаясь.

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