«Союзники» пошли на мясо – так будет со всеми

Silver Kont

Короче, пиZдить всех без разбору, желающих сунуть своё поганое рыло резко поубавится.... Пидарасам же не просто так продемонстрировали возможности "Орешника"; показали, что это просто болванки, а что будет, если боеголовки будут с начинкой.....