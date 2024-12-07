То, что сейчас происходит и есть настоящее лицо глобалистов, которое не смог показать ни СССР ни кто либо другой.
«Союзники» пошли на мясо – так будет со всеми
Комментарии
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Нина
Настоящий ёперный театр...😲.
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18 час.
Silver Kont
Короче, пиZдить всех без разбору, желающих сунуть своё поганое рыло резко поубавится.... Пидарасам же не просто так продемонстрировали возможности "Орешника"; показали, что это просто болванки, а что будет, если боеголовки будут с начинкой.....
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14 час.
Семен Демин
Надо давить запад всеми возможными методами. Собственно, Путин это и делает.
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10 час.
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