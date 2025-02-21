Путин призвал не спешить обмениваться технологиями с США

Предостережение от поспешных попыток предоставления Соединенным Штатам уникальных российских технологий в порядке возможного обмена высказал президент России Владимир Путин 21 февраля при разговоре с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком на полях Форума будущих технологий.
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