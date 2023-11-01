Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в октябре снизился до 53,8 пунктов

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности России (PMI) S&P Global Russia составил 53,8 пункта в октябре, немного снизившись с 54,5 в сентябре, что сигнализирует о новом подъеме состояния сектора, который стал вторым по темпам с января 2017 года.