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Калужские новости

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На дорогах Калужской области фиксируется все меньше нарушений

На дорогах Калужской области фиксируется все меньше нарушений

С 20 по 26 сентября дорожные камеры зафиксировали в Калужской области 33 тысячи 750 нарушений правил дорожного движения - против 34 тысяч 537 на предыдущей неделеС 20 по 26 сентября дорожные камеры зафиксировали в Калужской области 33 тысячи 750 нарушений правил дорожного движения - против 34 тысяч 537 на предыдущей неделе.

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