На дорогах Калужской области фиксируется все меньше нарушений

С 20 по 26 сентября дорожные камеры зафиксировали в Калужской области 33 тысячи 750 нарушений правил дорожного движения - против 34 тысяч 537 на предыдущей неделеС 20 по 26 сентября дорожные камеры зафиксировали в Калужской области 33 тысячи 750 нарушений правил дорожного движения - против 34 тысяч 537 на предыдущей неделе.