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Захар Прилепин рассказал, когда вернется в зону проведения СВО

Захар Прилепин рассказал, когда вернется в зону проведения СВО

Писатель, общественный деятель Захар Прилепин и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на площадке международной выставки-форума «Россия» представили литературный сборник рассказов «Жизнь за други своя», основанный на личных историях героев СВО и членов семей погибших воинов.

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