В ТиНАО вручили офицерские удостоверения выпускникам МВД

Выпускникам университета МВД вручили первые офицерские удостоверения. Молодые специалисты получили звания лейтенантов полиции и юстиции и приступят к службе в подразделениях Новой Москвы.
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