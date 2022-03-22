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Британский консорциум готов купить «Челси» более чем за 3 млрд фунтов

Британский консорциум включился в борьбу за покупку «Челси». Объединение во главе с лондонским инвестиционным фондом Centricus предложило за «синих» более 3 млрд фунтов, сообщает Bloomberg.

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