Итальянские учёные выяснили, какой продукт способен защитить и сердце, и печень

В Nutrients рассказали о пользе яиц для гипертониковИтальянские специалисты опубликовали в журнале Nutrients статью, в которой говорится о том, что куриные яйца могут защитить печень от ожирения и очень полезны для гипертоников.
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