В Финляндии отказались строить отель в форме буквы Z

Норвежский инвестор отказался от строительства отеля в Хельсинки в форме буквы Z Норвежский инвестор Артур Бухардт заявил властям финской столицы Хельсинки, что отказывается от строительства Hilbert’s Hotel в центре города по первоначальному проекту.
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