Banki.loans

79 подписчиков

LSM: Министр экономики Латвии исключил влияние остановки поставок «Газпрома» на граждан

LSM: Министр экономики Латвии исключил влияние остановки поставок «Газпрома» на граждан

Министр экономики Латвии Илзе Индриксоне исключил влияние остановки поставок российского «Газпрома» в страну на латвийских граждан и энергетическую безопасность страны в целом, сообщает информационный портал РБК со ссылкой на латвийское издание LSM.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх