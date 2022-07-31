LSM: Министр экономики Латвии исключил влияние остановки поставок «Газпрома» на граждан

Министр экономики Латвии Илзе Индриксоне исключил влияние остановки поставок российского «Газпрома» в страну на латвийских граждан и энергетическую безопасность страны в целом, сообщает информационный портал РБК со ссылкой на латвийское издание LSM.
Министр экономики Латвии Илзе Индриксоне исключил влияние остановки поставок российского «Газпрома» в страну на латвийских граждан и энергетическую безопасность страны в целом, сообщает информационный портал РБК со ссылкой на латвийское издание LSM.
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