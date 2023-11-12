Воду отключат в нескольких микрорайонах Актау

В ГКП «КЖСА» сообщили, что отключение питьевой воды связано с ремонтными работами. Так, в связи с ремонтом на магистральном трубопроводе 13 ноября будет отключена подача питьевой воды в: - 16 мкр, кроме 40д, 41д; - 19 мкр; - 19а мкр; - 20 мкр; - 20а мкр; - 27 мкр (дома 39,40,41,44,45,53,54); - 30 мкр; - 31 мкр; - 31а мкр, 31б мкр; - 32 мкр, 32а мкр, 32б мкр; - 33 мкр, 34мкр, 35 мкр; - 38 мкр, 39 мкр; - Шыгыс-1, Шыгыс-2, - Шыгыс-3, Самал-2.