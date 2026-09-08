В России запретили независимым виртуальным операторам предоставлять услуги 5G — исключение сделали только для Yota и «Ростелекома»

«СберМобайл», как и другие банковские операторы, остался за бортом Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила круг операторов, которые смогут предоставлять услуги мобильной связи пятого поколения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым