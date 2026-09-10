Что с бензином на трассе М-4 "Дон" 10 сентября: цены, очереди и лимиты на АЗС

На трассе М-4 "Дон" 10 сентября обстановка с топливом стабильная.По состоянию на утро 10 сентября 2026 года бензин популярных марок (АИ-92 и АИ-95) есть на большинстве сетевых станций, а очереди сократились до стандартных 15-30 минут.
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