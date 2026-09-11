Первый Московский образовательный комплекс приглашает на день открытых дверей

12 сентября Первый Московский образовательный комплекс проведёт день открытых дверей. Мероприятие пройдёт с 11:00 до 14:00 по адресу: Мурманский проезд, дом 12 (станция метро «Алексеевская»).
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