Взрывы зафиксированы в Киеве, Ровно и Одессе

В ночь на 13 сентября в Киеве, Ровно и Одессе были зафиксированы взрывы, передают местные СМИ. Согласно публикации телеканала «Общественное» в Telegram, в Киеве звуки взрывов начались около полуночи.
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