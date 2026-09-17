Арсен Бадалян предупредил о рисках использования ГПХ-договоров

Арсен Бадалян из ЧАЗ «Кадровый Капитал» объяснил риски использования гражданско-правового договора вместо трудоустройства.
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