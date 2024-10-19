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МИД России заявил о давлении на возможных свидетелей взрыва «Северных потоков»

МИД России заявил о давлении на возможных свидетелей взрыва «Северных потоков»

Увидевшего американские военные корабли в экономической зоне Дании капитана порта заставили молчать. О возможном давлении на свидетеля этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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