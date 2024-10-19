МИД России заявил о давлении на возможных свидетелей взрыва «Северных потоков»

Увидевшего американские военные корабли в экономической зоне Дании капитана порта заставили молчать. О возможном давлении на свидетеля этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии