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Экскурсии по музею «Металлургия и время» станут доступны по «Пушкинской карте»

Экскурсии по музею «Металлургия и время» станут доступны по «Пушкинской карте»

Новый музей «Металлургия и время» в Костроме планируют включить в программу «Пушкинская карта». Соответствующее поручение дал губернатор Костромской области Сергей Ситников после знакомства с экспозицией музея.

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