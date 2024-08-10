МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 326 подписчиков

Хук слева: У Лукашенко есть шанс доказать верность России, выручив Курск ударом на Киев

Хук слева: У Лукашенко есть шанс доказать верность России, выручив Курск ударом на Киев

Противник воспользовался ситуацией, чтобы коварно нанести удар туда, где не ждали – уйти от лобового противостояния в Донбассе и воткнуть России шило в направлении важнейшего ядерного объекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
&quot;&quot;Белоруссией, будет нанесён удар с выдвижением на Киев, то режиму Зеленского придётся срочно свернуть свою авантюру в Курской области. Что, в свою очередь, скорее всего, приведёт к переговорам о мире&quot;&quot; , считает полковник.. Пинчук. ... О! как!... &quot;&quot;Второй фронт конца 44-ого года!!&quot;&quot; и Лукавый победитель!... Только России то НУЖНА, ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ!!.... А не ... мир по Лукашенко и Нетаньяху!...Всё таки эти &quot;союзнички&quot; и не союзнички.... надеются победить Россию.... а может и просто ... на ЧУДО!!.. РОССИЯ САМА, отдаст им СВОЮ ПОБЕДУ,... как это было в 1945-ом!!!.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх