Хук слева: У Лукашенко есть шанс доказать верность России, выручив Курск ударом на Киев

Алексей Тан

""Белоруссией, будет нанесён удар с выдвижением на Киев, то режиму Зеленского придётся срочно свернуть свою авантюру в Курской области. Что, в свою очередь, скорее всего, приведёт к переговорам о мире"" , считает полковник.. Пинчук. ... О! как!... ""Второй фронт конца 44-ого года!!"" и Лукавый победитель!... Только России то НУЖНА, ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ!!.... А не ... мир по Лукашенко и Нетаньяху!...Всё таки эти "союзнички" и не союзнички.... надеются победить Россию.... а может и просто ... на ЧУДО!!.. РОССИЯ САМА, отдаст им СВОЮ ПОБЕДУ,... как это было в 1945-ом!!!.