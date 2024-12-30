Царьград Фото: Kandinsky Военный корреспондент Александр Коц прямолинейно напомнил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о дипломатии в связи с его последними высказываниями об авиакатастрофе в Актау.
"Базарные выпады": Авиакатастрофа в Актау. Алиеву напомнили о дипломатии
Комментарии
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Сергей Тюрин
Почему ни в одной статье про этот самолёт не говорится о том КАК украинские БПЛА появились над Северным Кавказом?
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11 час.
лина любимцева
А может дроны запускают с территории Азербайджана, на территорию России? Пусть наши военные будут повнимательней там, а руководство России должно прекратить заигрывать и изображать "добрые и дружественные отношения" с такими. как Алиев!!
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11 час.
лл
лина любимцева
ВОТ ИМЕННО!! Откуда украинские дроны на Кавказе?!!! Не с территории ли Азербайджана взлетают, а Алиев сейчас своими обвинениями и хамскими воплями прикрывает свой мокрый хвост?!!
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11 час.
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