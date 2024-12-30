"Базарные выпады": Авиакатастрофа в Актау. Алиеву напомнили о дипломатии

Сергей Тюрин Почему ни в одной статье про этот самолёт не говорится о том КАК украинские БПЛА появились над Северным Кавказом?

лина любимцева А может дроны запускают с территории Азербайджана, на территорию России? Пусть наши военные будут повнимательней там, а руководство России должно прекратить заигрывать и изображать "добрые и дружественные отношения" с такими. как Алиев!!