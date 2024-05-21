Нетаньяху назвал абсурдными обвинения в провоцировании голода в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 мая счел абсурдными обвинения в намеренном провоцировании голода в секторе Газа, ответив, что от недоедания в палестинском анклаве умерло почти в тысячу раз меньше человек, чем в среднем за год в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии