Нетаньяху назвал абсурдными обвинения в провоцировании голода в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 мая счел абсурдными обвинения в намеренном провоцировании голода в секторе Газа, ответив, что от недоедания в палестинском анклаве умерло почти в тысячу раз меньше человек, чем в среднем за год в США.