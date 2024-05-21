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Нетаньяху назвал абсурдными обвинения в провоцировании голода в секторе Газа

Нетаньяху назвал абсурдными обвинения в провоцировании голода в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 21 мая счел абсурдными обвинения в намеренном провоцировании голода в секторе Газа, ответив, что от недоедания в палестинском анклаве умерло почти в тысячу раз меньше человек, чем в среднем за год в США.

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