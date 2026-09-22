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Царьград

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Служба внешней разведки предупредила ЕС о потере доверия к институтам

Служба внешней разведки предупредила ЕС о потере доверия к институтам

Служба внешней разведки России предостерегла руководство ЕС о подрыве доверия к европейским институтам из-за попыток конфискации российских активов, что может отпугнуть инвесторов из стран Глобального Юга.

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