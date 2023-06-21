Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ дронами атаковать объекты в Подмосковье

В Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку с помощью трех беспилотных летательных аппаратов ударить по объектам в Московской области, но все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В Министерстве обороны России заявили, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку с помощью трех беспилотных летательных аппаратов ударить по объектам в Московской области, но все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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