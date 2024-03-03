BYD пока избегает американского рынка, хоть и считает его выгодным

BYD недавно обогнал Tesla как крупнейшего в мире производителя электромобилей. Однако представитель компании подтвердил, что автопроизводитель не планирует выходить на американский рынок и назвал его сложным.
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