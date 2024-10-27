Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    «Котел» готов, вп...
  • Олег Самойлов
    А вместо Президента Путина надо поставить некоего Ульянова! Или Хрущева!Самые популярные ...
  • людмила
    Лучше исследуйте, как наши мигранты гирями висят на нашей социалке.Провал безусловно...

«Котел» готов, впереди «варка»: вырваться из Курской области смогут не все вэсэушники

«Котел» готов, впереди «варка»: вырваться из Курской области смогут не все вэсэушники

После ФАБов «пехота заходит через трупы вперемешку с пылью».Несмотря на сверхбольшую занятость Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани, президент нашел время для публичной оценки ситуации в зоне СВО, в том числе в Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Пора сварить &quot; Борщ&quot;!
Ответить
17 час.
ninikooo Митусова
Зелю опять посетила птица « обламинго».
Ответить
14 час.
АндрейБорков
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх