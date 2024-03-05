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Эксперты раскрыли секрет уязвимости танков «Абрамс» от дронов

Эксперты раскрыли секрет уязвимости танков «Абрамс» от дронов

Вчера 1,3K прочитали Американские танки «Абрамс», которые ВСУ до этого берегли как зеницу ока, пришлось отправить на передовую.

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Комментарии
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Лев Добрый
У пиндо-сранцев, даже дерьмо лучшее в мире, правда очень вонючее!👀😜👈
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13 час.

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