Эксперты раскрыли секрет уязвимости танков «Абрамс» от дронов

Вчера 1,3K прочитали Американские танки «Абрамс», которые ВСУ до этого берегли как зеницу ока, пришлось отправить на передовую.
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