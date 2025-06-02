В Казахстане посматривают на Волгу, игнорируя проблемы в своём секторе Каспия

Казахстан планирует обратиться к России из-за обмеления Каспийского моря – с предложением увеличить сток Волги или как-то перенаправить волжскую воду в Каспийское море из-за его обмеления, рассказал на днях заместитель министра водных ресурсов и ирригации РК Болат Бекнияз.
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