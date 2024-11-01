Лучшие боевики всех времен по версии Еsquire

Самые шумные, влиятельные и сумасшедшие фильмы из тех, что выходили на большой экран.1. «Вспомнить все» (Пол Верховен, 1990)Простой нью-йоркский рабочий — его играет еще молодой Арни с нетронутым австрийским акцентом — вдруг начинает видеть странные сны о Марсе с участием привлекательной брюнетки.