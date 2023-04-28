"Ъ": Continental запросил разрешение властей США на выход из России

Одобренная российскими властями сделка по продаже шинного завода Continental в Калуге структуре S8 Capital задерживается из-за того, что немецкий концерн Continental запросил разрешения на нее у Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США.
Одобренная российскими властями сделка по продаже шинного завода Continental в Калуге структуре S8 Capital задерживается из-за того, что немецкий концерн Continental запросил разрешения на нее у Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США.
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