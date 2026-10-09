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Живая Кубань

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Есть погибший: сильный взрыв случился в доме в посёлке Яблоновском под Краснодаром. Стёкла выбило даже в соседних зданиях

Есть погибший: сильный взрыв случился в доме в посёлке Яблоновском под Краснодаром. Стёкла выбило даже в соседних зданиях

Есть погибший: сильный взрыв случился в доме в посёлке Яблоновском под Краснодаром. Стёкла выбило даже в соседних зданияхПод Краснодаром в посёлке Яблоновском (Тахтамукайский район) на улице Андрухаева в частном жилом доме случился взрыв бытового газа.

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