Есть погибший: сильный взрыв случился в доме в посёлке Яблоновском под Краснодаром. Стёкла выбило даже в соседних зданиях

Есть погибший: сильный взрыв случился в доме в посёлке Яблоновском под Краснодаром. Стёкла выбило даже в соседних зданияхПод Краснодаром в посёлке Яблоновском (Тахтамукайский район) на улице Андрухаева в частном жилом доме случился взрыв бытового газа.