Пасынок главкома ВСУ заявил, что воспитывает дочь в русских традициях

Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского (сын его бывшей жены от предыдущего брака) Иван Сырский, живущий в Австралии, заявил об "антироссийской пропаганде" на Западе и о том, что его дочь считает себя русской, сообщает украинский портал Страна.