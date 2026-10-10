Пора на выход: глава "Метинвеста" потребовал от Зеленского передать власть Верховной раде

Бывший депутат Верховной рады и совладелец компании "Метинвест" Вадим Новинский после договорённостей Дональда Трампа и Владимира Путина по поставкам дизеля призвал Владимира Зеленского уйти в отставку и передать всю власть в стране парламенту.