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ИА Регнум

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Песков: Москва обсуждает с Баку вопрос задержанных в 2025 году россиян

Песков: Москва обсуждает с Баку вопрос задержанных в 2025 году россиян

Москва продолжает обсуждать с Баку вопрос задержанных в Азербайджане в 2025 году россиян. Об этом 12 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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